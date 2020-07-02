В Российском антидопинговом агентстве РУСАДА ответили, как на фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову повлияет их отсутствие в международном пуле тестирования ISU.

Слова замглавы РУСАДА Маргариты Пахноцкой цитирует агентство ТАСС. По словам эксперта, это решение ISU никак не повлияет на возможность дальнейшего выступления этих спортсменах на международных или внутренних стартах.

«Те же Загитова и Медведева, если у них будет намерение выходить на лед дальше, продолжат это делать», — заявила Пахноцкая, подчеркнув, что РУСАДА рассмотрит эту ситуацию, а также не исключает включения этих фигуристок в национальные пулы тестирования, если они до сегодняшнего дня там не присутствовали.

Напомним, ISU не включил в пул тестирования Алину Загитову, Анну Щербакову и Евгению Медведеву.