Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони оценил свое состояние после возобновления чемпионата, а также рассказал об особенностях тренировок после карантина.

Слова Ригони цитирует официальный сайт «Зенита». «Если говорить только о физике — 10 из 10, чувствую себя превосходно», — отметил футболист, подчеркнув, что ему не хватает игрового ритма, который наберется после нескольких матчей.

По словам Ригони, первые тренировки в команде после карантина были очень специфическими, поскольку дома футболисты работали на тренажерах, а здесь пришлось уже бегать с мячом на поле. «Лично мне возвращение далось непросто, но к концу подготовительного этапа всё уже было отлично», — сказал Ригони.

Напомним, в матче 25-го тура против «Тамбова» Эмилиано Ригони забил победный мяч.