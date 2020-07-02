Открытый чемпионат Франции по теннису в 2020 году планируется провести со зрителями. Об этом сообщили организаторы «Ролан Гаррос».

По сообщениям пресс-службы турнира, билеты на матчи «Ролан Гаррос» можно будет купить уже с 16 июля. Известно, что на трибуны будет допущено около 50-60 процентов болельщиков от обычного количества зрителей.

Если ситуация с коронавирусом во Франции улучшится к сентябрю, то на продажу выставят дополнительную партию билетов. На всех кортах, кроме главных, фанаты будут сидеть через одного, а на основных кортах турнира допускается размещение людей группами максимум по 4 человека.

Напомним, из-за коронавируса проведение «Ролан Гаррос» сместилось на осень, турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября.