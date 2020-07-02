Российский футбольный тренер, телеэксперт Андрей Тихонов высказался по поводу выступления «Зенита» в чемпионате России по футболу в сезоне-2019/20.

«Зенит» как играл вполноги до паузы, так и играет сейчас. И этого им хватает, чтобы обыгрывать своих соперников», — отметил Тихонов в эфире «Матч ТВ».

По словам Тихонова, он не видит, чтобы «Зенит» выплескивал эмоции на поле и куда-то бежал. Эксперт считает, что с таким проведением игр за серьезные задачи в Лиге чемпионов бороться невозможно.

«Это вопрос нашего чемпионата. Когда ты играешь вполноги, а туда выходишь играть с «Лейпцигом» и практически без шансов – это показатель», — отметил Тихонов.

Напомним, в сезоне-2019/20 «Зенит» практически оформил чемпионство на внутренней арене, но вылетел из Лиги чемпионов, заняв четвертое место в группе.