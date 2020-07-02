Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель высказал мнение о том, завершит ли он карьеру после текущего сезона.

Слова пилота цитирует портал Motorsport Week. Как заявил Феттель, он пока не знает, будет ли делать паузу или завершит карьеру в автоспорте.

«Если всё сложится хорошо, то я хочу продолжить, так как еще могу дать многое этому виду спорта. Если нет, то придет время для чего-то другого», — отметил гонщик, добавив, что если он будет готов захлопнуть дверь, то решение будет окончательным.

«Я не тороплюсь. Следующие недели и месяцы, вероятно, принесут больше ясности», — заключил Феттель.

Напомним, пока неизвестно, где Себастьян Феттель будет выступать начиная с 2021 года. Его контракт с «Феррари» истекает в конце сезона-2020.