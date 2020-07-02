Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не исключает свой уход из сборной России по легкой атлетике в связи с ситуацией в ВФЛА.

Слова спортсменки цитирует портал телеканала «Матч ТВ». Ласицкене заявила, что в сегодняшних условиях не исключает любой вариант своих дальнейших действий, в том числе, и уход из сборной.

«Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — заявила спортсменка.

Напомним, сегодня World Athletics заявил о том, что ВФЛА не выплатила штраф в 5 миллионов долларов по делу Данила Лысенко. На месяц была приостановлена выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам, в следующий раз тема будет поднята на заседании совета WA в конце июля.