Японская пловчиха Рикако Икээ, которой удалось победить лейкемию, рассказала о том, что уже в октябре вернется к соревнованиям.

Слова Икээ цитирует портал Kyodo News.

«Игры в Токио были перенесены на год. Ожидалось, что я буду участвовать, но я настраиваюсь на 2024-й год», — заявила пловчиха, подчеркнув, что хочет заложить на тренировках плотную базу, потому что не привязана к Олимпийским играм, которые пройдут в 2021 году.

Пока пловчиха планирует вернуться к соревновательной практике в октябре.

Напомним, в феврале 2019 года Рикако Икээ поставили диагноз «лейкемия». Около года 19-летняя спортсменка боролась с тяжелым заболеванием, и зимой ее выписали из больницы. На Олимпийских играх она уже выступала в 2016 году, лучший результат — 5-е место в финальном заплыве на 100 м баттерфляем.