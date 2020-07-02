Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна высказала мнение о том, как она себя чувствует в статусе бабушки в 38 лет.

Дочь Анны от первого брака Майя Семак должна в скором времени родить первенца. «Для меня это пока необъяснимое чудо — дочь, чьё тепло ещё не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды я угадаю свои черты… Моя кровь, мое продолжение, новая жизнь…», — написала супруга тренера, отметив, что благодарит Бога за возможность иметь этот опыт сейчас.

«Смущает ли меня новый статус? Нисколько. К сожалению, в нашем национальном сознании слово «бабушка» синоним слова «старушка», — отметила Анна Семак, добавив, что в свои 38 лет она бы могла стать мамой еще минимум дважды.

«Конечно, больные суставы и седые волосы это часть жизненного пути, но к тому моменту хотелось бы прожить ещё столько же», — отметила жена тренера.