Кандидат в президенты Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, как у него складываются отношения с лидером сборной России по биатлону Александром Логиновым.

Слова Майгурова цитирует портал News.ru. По словам Майгурова, он постоянно находится на связи с Логиновым, биатлонист поддерживает его в желании возглавить СБР.

«Он просто спрашивает: «Чем-то надо помочь?» Я говорю: «Саша, ты сам все знаешь, если хочешь, можешь у себя в Instagram какой-то пост выложить, смотри сам». Сказал, что-то напишет», — сказал Майгуров, добавив, что Логинов постоянно консультируется с ним по вопросам партнеров и спонсоров, дел в IBU и СБР.

«Я ему не навязываюсь, но мы дружим, регулярно общаемся по профессиональным вопросам, связанным с биатлоном», — заявил Майгуров.

Напомним, 11 июля в Химках пройдет отчетно-выборная конференция СБР, на которой может смениться глава организации.