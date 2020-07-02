Бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение о том, как на «Зените» может сказаться ранняя победа в чемпионате России по футболу.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Кержаков отметил, что «Зениту» будет непросто оформить чемпионство уже в 26-м туре, поскольку все зависит от параллельного матча «Локомотив» — «Сочи». Однако даже если в воскресенье «Зенит» не обеспечит себе гарантию золота, то сделает это через тур.

«Раннее чемпионство может привести к психологическому раскрепощению, так что лучше сохранять игровой тонус и не расслабляться, ведь через две недели полуфинал Кубка со «Спартаком»», — отметил эксперт.

Напомним, «Зенит» на 11 очков оторвался в турнирной таблице от «Локомотива», команде Сергея Семака нужно победить «Краснодар» и ждать осечки соперника, чтобы официально стать победителем РПЛ уже в воскресенье.