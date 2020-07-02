Дочь владельца испанского футбольного клуба «Валенсии» Питера Лима Ким Лим резко отреагировала на критику в адрес своего отца от болельщиков команды.

В своем «Инстаграме» Ким Лим выложила «сторис», однако быстро удалила пост. Дочь бизнесмена отметила, что некоторые фанаты «Валенсии» ругают ее семью и проклинают ее.

«Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может что-то говорить об этом», — заявила Лим.

Напомним, сингапурский бизнесмен Питер Лим приобрел «Валенсию» в 2014 году. С того момента в клубе сменилось шесть главных тренеров, 29 июня по решению руководства был уволен очередной наставник Альберт Селадес. Позже в СМИ появилась информация, что Лим хочет продать клуб.