Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение World Athletics относительно приостановки выдачи нейтрального статуса легкоатлетам из России.

Слова Гануса цитирует агентство ТАСС. По мнению главы РУСАДА, невыплата штрафа от ВФЛА — это прецедент, и World Athletics расценивает его как вызов.

«Если сейчас на этот прецедент должным образом не отреагировать, внутри ассоциации начнется разброд и шатания», — заявил Ганус, отметив, что в международной федерации будут предельно жесткие решения, показательные для всего мира.

По словам Гануса, работа по нейтральному статусу для российских спортсменов остановлена, а дальше должно пройти заседание совета WA. «Есть большая вероятность, что на нем будет принято решение о полном исключении ВФЛА из World Athletics. Вхождение же обратно обойдется еще дороже, зачем это надо?» — заявил Ганус.

Напомним, сегодня в World Athletics подтвердили информацию о том, что ВФЛА не выплатила штраф в 5 миллионов долларов по делу Данила Лысенко.