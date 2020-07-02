Колумбийский вратарь «Наполи» Давид Оспина получил травму головы в игре с «Аталантой» и не смог самостоятельно покинуть поле. Встреча проходит в Бергамо в рамках 29-го тура Серии А.

Эпизод с участием Оспины произошел на 28-й минуте встречи, он получил удар по голове, когда сыграл на выходе при выполнении подачи в штрафную «Наполи».

Футболисту долго оказывали медицинскую помощь, поскольку не могли остановить кровь, поле он покинул на носилках, после чего на замену вышел другой голкипер «Наполи» Алекс Мерет. В прошлом сезоне также произошел эпизод с участием Оспины: футболист потерял сознание прямо на поле.

На данный момент счет в матче 2:0 в пользу «Аталанты», авторами забитых мячей в матче стали Марко Пашалич и Робин Гозенс.