Футбольный клуб «Манчестер Сити» организовал «Ливерпулю» чемпионский коридор после победы команды Юргена Клоппа в чемпионате Англии по футболу.

Матч проходит сегодня, 2 июля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. В предыдущем, 31-м туре «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии в сезоне-2019/20. Перед игрой 32-го тура против «Манчестер Сити» «мерсисайдцы» прошли через чемпионский коридор, «горожане» похлопали новоиспеченным победителям АПЛ.

Напомним, сейчас у «Ливерпуля» 86 очков, команда Юргена Клоппа оторвалась от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» более чем на 20 баллов. У команды Пепа Гвардиолы к 31-му туру набралось всего 63 очка.

Решающим в чемпионате стал проигрыш «Сити» в матче 31-го тура против «Челси», который и позволил «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом.