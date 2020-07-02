Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

По информации портала Fussball Transfers, Чалов стал одной из трансферных целей «Вольфсбурга» на лето. Как стало известно СМИ, «Вольфсбург» сформировал три цели на летнее трансферное окно, и покупка Чалова — одна из них.

Напомним, в текущем сезоне Федор Чалов провел 34 матча за ЦСКА, стал автором 6 мячей и сделал 5 голевых передач. В предыдущем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

Сейчас рыночная стоимость Чалова составляет около 14,5 млн евро по данным портала Transfermarkt.

Прошлым летом Федора Чалова хотел приобрести «Кристал Пэлас», однако клубы не смогли договориться по трансферу форварда, и Чалов еще на год остался в составе армейцев.