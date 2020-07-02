В «Формуле-1», наконец, стартует сезон 2020 года, на Гран-при Австрии сегодня, 3 июля, пройдут первые свободные практики.

Гоночный уикенд пройдет на арене «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Первая свободная практика назначена на 12:00 по московскому времени, вторая стартует в 16:00.

В субботу, 4 июля, пройдут свободная практика, а также квалификация гонки. Итоговая гонка состоится 5 июля, начало запланировано на 16:10.

Отметим, этот гоночный уикенд станет первым в 2020 году. Из-за угрозы распространения коронавируса за некоторое время до начала был отменен мартовский гран-при Австралии, затем были отменены или перенесены несколько гонок в Азии и в Европе, в частности, Гран-при Монако и Гран-при Франции.