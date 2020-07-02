Российский фигурист-одиночник, чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов ушел из группы Этери Тутберидзе.

Информацию об этом сообщила новый тренер Ерохова Виктория Буцаева, которая работает в СШОР «Москвич».

«Алексей начал работу в нашей группе», — сообщила Буцаева, добавив, что общалась на эту тему с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

«Спортсмен тоже поговорил с командой Этери Георгиевны, этот вопрос они между собой решили и закрыли», — заявила Буцаева.

Отметим, с 2011 года Алексей Ерохов тренировался под руководством Этери Тутберидзе, последние годы 20-летний фигурист лечился от травм и толком не выступал.

В «Москвиче» под руководством Виктории Буцаевой тренируются Илья Яблоков, Владимир Самойлов, Егор Мурашов.