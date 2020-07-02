Всемирное антидопинговое агентство (WADA) показало стратегические план развития организации до 2025 года.

На сайте организации отмечается, что план был согласован исполкомом WADA 15 мая, затем его утвердил совет учредителей. Основная тема плана — ведение борьбы с допингом в новую эру. Среди приоритетов организации на ближайшие годы значится активное привлечение спортсменов к разработке политики по антидопингу, сотрудничество со всеми борцами с допингом, а также повышение осведомленности.

Как считает глава WADA Витольд Банька, агентство будет укреплять всемирную антидопинговую программу и сотрудничать с партнерами по всему миру, а также работать над вопросами дополнительного финансирования.

«Я уверен, что благодаря сотрудничеству и единству заинтересованных сторон мы добьемся успеха», — заявил Банька.