Главные новости из мира спорта за 2 июля — в дайджесте от Nevasport.

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа

World Athletics приостановила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса всем российским легкоатлетам до конца июля 2020 года. До 1 июля Всероссийская федерация легкой атлетики должна была выплатить World Athletics долг размером в 5 миллионов долларов, однако министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что на сегодняшний день штраф не выплачен. В World Athletics отказали ВФЛА в отсрочке выплат и приняли решение на месяц приостановить выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам до заседания совета WA, которое состоится 29-30 июля.

Алексей Ерохов покинул группу Тутберидзе и ушел к Буцаевой

Российский фигурист-одиночник, чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов ушел из группы Этери Тутберидзе. Информацию об этом сообщила новый тренер Ерохова Виктория Буцаева, которая работает в СШОР «Москвич». Фигурист уже приступил к тренировкам в новой группе. Отметим, с 2011 года Алексей Ерохов тренировался под руководством Этери Тутберидзе, последние годы 20-летний фигурист лечился от травм и толком не выступал.

«Ролан Гаррос» планируется провести со зрителями. В июле стартует продажа билетов

Открытый чемпионат Франции по теннису в 2020 году планируется провести со зрителями. Об этом сообщили организаторы «Ролан Гаррос». По сообщениям пресс-службы турнира, билеты на матчи «Ролан Гаррос» можно будет купить уже с 16 июля. Известно, что на трибуны будет допущено около 50-60 процентов болельщиков от обычного количества зрителей.

Загитова и Медведева не попали в пул допинг-тестирования ISU

Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова не вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Всего в пул тестирования на следующий сезон вошли 112 представителей конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. Из них 30 — россияне. Так, в число фигуристов включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (все — парное катание), Алёна Косторная, Александра Трусова, Камила Валиева, Андрей Мозалев (все — одиночное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Джокович и его супруга сдали отрицательные тесты на коронавирус

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и его супруга сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Daily Mail. Джокович вместе с супругой и двумя тренерами заразились на выставочному турнире Adria Tour. Мероприятие, организатором которого выступил сам Новак, проводилось без соблюдения мер безопасности. В частности, спортсмены устроили вечеринку и сыграли в баскетбол, а также не соблюдали дистанцию во время игр.