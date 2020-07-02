«Ливерпуль» разгромно проиграл «Манчестер Сити» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В первом тайме команда Пепа Гвардиолы забила три безответных мяча. На 25-й минуте Кевин Де Брёйне реализовал пенальти, через десять минут с передачи Фила Фодена забил Рахим Стерлинг, а затем отличился и сам Фоден с передачи Де Брёйне.

Во втором тайме Алекс Окслейд-Чемберлен забил в свои ворота и установил окончательный счет в матче.

Перед матчем «Ливерпуль» прошел через организованный «горожанами» чемпионский коридор, поскольку в 31-м туре чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа оформили чемпионство в сезоне-2019/20 из-за поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси».