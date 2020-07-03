Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал свой уход из группы Этери Тутберидзе. Спортсмен будет тренироваться под руководством Виктории Буцаевой.

Ерохов поблагодарил тренеров из группы Тутберидзе и подчеркнул, что они воспитали в нём спортивный характер.

«Но, к сожалению, в жизни бывает, что пути людей расходятся, и в спорте это не исключение. Вы по-прежнему остаётесь для меня очень близкими людьми, и я ещё раз хочу сказать вам огромное спасибо и также хочу сказать спасибо всем, с кем я работал в вашей команде», — написал Ерохов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Ерохов является чемпионом мира среди юниоров 2018 года. В минувшем сезоне фигурист не выступал из-за травм.