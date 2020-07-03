Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал свой уход из группы Этери Тутберидзе. Спортсмен будет тренироваться под руководством Виктории Буцаевой.
Ерохов поблагодарил тренеров из группы Тутберидзе и подчеркнул, что они воспитали в нём спортивный характер.
«Но, к сожалению, в жизни бывает, что пути людей расходятся, и в спорте это не исключение. Вы по-прежнему остаётесь для меня очень близкими людьми, и я ещё раз хочу сказать вам огромное спасибо и также хочу сказать спасибо всем, с кем я работал в вашей команде», — написал Ерохов на своей странице в «Инстаграме».
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Я не хочу говорить многое, но скажу огромное человеческое спасибо этим людям, которые сделали из меня не только спортсмена, но и человека. Вы воспитали во мне спортивный характер, я Вам очень благодарен за все тёплые годы работы с вами. Но ,к сожалению, в жизни бывает, что пути людей расходятся и в спорте это не исключение. Вы попрежнему остаётесь для меня очень близкими людьми и я ещё раз хочу сказать Вам огромное спасибо и также хочу сказать спасибо всем, с кем я работал в Вашей команде.
Напомним, Ерохов является чемпионом мира среди юниоров 2018 года. В минувшем сезоне фигурист не выступал из-за травм.
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