Я не хочу говорить многое, но скажу огромное человеческое спасибо этим людям, которые сделали из меня не только спортсмена, но и человека. Вы воспитали во мне спортивный характер, я Вам очень благодарен за все тёплые годы работы с вами. Но ,к сожалению, в жизни бывает, что пути людей расходятся и в спорте это не исключение. Вы попрежнему остаётесь для меня очень близкими людьми и я ещё раз хочу сказать Вам огромное спасибо и также хочу сказать спасибо всем, с кем я работал в Вашей команде.