Первый этап Гран-при Формулы-1 в Австрии стартует в пятницу, 3 июля.

Сезон, который должен был начаться еще в марте гонкой в Австралии, стартует сегодня. В 12:00 состоится первая свободная практика, в 16:00 — вторая. На субботу запланирована еще одна тренировка, а в 16:00 пилоты примут участие в квалификации. По её результатам определятся их позиции на стартовой решетке в воскресенье.

Сама гонка будет проходить 5 июля, начало запланировано на 16:10. Пилотам предстоит преодолеть 71 круг, общая протяженность дистанции составит 306,452 километра.

Напомним, следующий этап также будет проходить в Австрии. На данный момент организаторы составили расписание на восемь гонок, которые необходимы для того, чтобы сезон был признан состоявшимся.