«Фенербахче» и «Зенит» претендуют на подписание атакующего защитника сборной Словении Клемена Препелича.

Как сообщает турецкий портал Basketservisi, баскетболист находится в статусе свободного агента после того, как расторг контракт с мадридским «Реалом».

В минувшем сезоне Препелич выступал за «Ховентуд» на правах аренды. В среднем за матч он набирал 21.7 очка, 1,7 подбора и 3,0 передачи в чемпионате Испании и 17,0 очка и 3,9 передачи в Еврокубке.

Препелич стал самым результативным игроком испанского первенства, опередив защитника «Мурсии» Аксию Букера и форварда «Барселоны» Николу Миротича.

«Фенербахче» имеет преимущество перед «Зенитом», так как Препелич хорошо знаком с главным тренером турецкой команды Игором Кокошковым, который будет работать в Стамбуле после длительного пребывания в НБА.