Российский боец Рамазан Эмеев остался без соперника на турнир UFC, который состоится 25 июля на «Бойцовском острове».

Спортсмен должен был провести поединок против представителя Казахстана Шавката Рахмонова, однако тот пропустит турнир, сообщает MMA Junkie. Причина, по которой боец не сможет выступить, не разглашается, однако никакой замены ему найдено не было.

Также турнир пропустит англичанин Дэнни Робертс, который должен был сразиться с Николасом Долби.

Напомним, для Рахмонова этот поединок мог стать дебютным в UFC. Изначально он должен был провести бой с Бартошем Фабински 21 марта в Лондоне, но событие было отменено. Теперь откладывается и его дебют с Эмеевым.