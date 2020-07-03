Бывший легендарный игрок «Барселоны» Хави, сейчас возглавляющий катарский «Аль-Садд», принял предложение вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера в следующем сезоне.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, нынешний наставник «Барселоны» Энрике Сетьен либо доработает до конца сезона, либо будет отправлен в отставку. В таком случае исполняющим обязанности станет тренер «Барселоны Б» Гарсия Пимьента.

Источник утверждает, что президент клуба Хосеп Бартомеу обратился к игрокам, прежде чем предложить Хави эту работу. Заручившись поддержкой футболистов, он начал переговоры с 40-летним экс-полузащитником. «Барселона» готова предложить ему контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

«Барселона», набрав 70 очков в 33 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.