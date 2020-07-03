Возвращение Формулы-1, Ла Лига и Parimatch League Season 3 — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

«Атлетико» на своем поле примет «Мальорку» в матче 34-го тура испанской Примеры. Известный комментатор Михаил Поленов отметил, что «Мальорка» испытывает проблемы в обороне, в то время как «Атлетико» после рестарта выглядит довольно уверенно. Комментатор ставит на победу команды Симеоне с форой (-1.5). Коэффициент — 2,06.

В Австрии стартует долгожданный сезон Формулы-1. По мнению эксперта Вячеслава Карпова, можно рассчитывать на успешное выступление Макса Ферстаппена, который выиграл две предыдущие гонки в Австрии. С коэффициентом 4,00 можно поставить на то, что Александер Албон попадет на подиум. Если оба пилота команды «Альфа Таури», за которую выступает Даниил Квят, приедут в очки, т.е. в топ-10, сыграет коэффициент 7,00.

3 июля в матче полуфинала верхней сетки турнира Parimatch League Season 3 встретятся Virtus.pro и HellRaisers. По версии «Рейтинга Букмекеров», фаворитами игры можно назвать «медведей». Стоит учесть, что HellRaisers в плей-офф турнира будет играть с заменой. Кроме того, HellRaisers не выступали на протяжении месяца, их последний матч состоялся 5 июня на групповом этапе Parimatch League. Ставки на Virtus.pro на «Париматче» принимаются с коэффициентом 1,25 против 3,75 на победу HellRaisers.