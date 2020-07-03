Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к французскому форварду проявляют два клуба — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Они уже сделали запрос в «Барселону» по поводу трансфера.

Стоит отметить, что у нападающего сложные отношения с наставником каталонцев Энрике Сетьеном, однако специалист должен покинуть клуб по окончании сезона. «Барселона» уже договорилась о контракте с Хави.

Ранее СМИ сообщали, что каталонцы предложили Гризманна трем клубам — «Интеру», «Ювентусу» и «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, стал автором 8 голов и сделал 5 результативных передач.