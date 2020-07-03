«Бавария» официально объявила о заключении контракта с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Сане.

Как гласит сообщение на сайте клуба, соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2025 года. Сане начнет подготовку с «Баварией» на следующей неделе.

Напомним, Сане мог перейти в «Баварию» прошлым летом, но сделка сорвалась из-за серьезной травмы спортсмена — он получил разрыв крестообразных связок. На тот момент немецкий клуб был готов заплатить за футболиста более 100 миллионов евро.

Сане выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года, до этого он защищал цвета «Шальке-04». Трансфер обошелся «горожанам» в 52 миллиона евро.