В Fortnite, «королевской битве» от Epic Games, появилась экипировка Капитана Америки — персонажа комиксов Marvel.

Экипировка включает в себя украшение на спину и кирку из прото-адамантия. Щит можно использовать как кирку или закрепить на спине. Кроме того, пользователям теперь доступна эмоция «Салют героям».

Напомним, в Fortnite можно играть практически на любом устройстве — это PlayStation 4, Xbox One, ПК с операционной системой Microsoft Windows и macOS, телефоны на iOS, Android, а также Nintendo Switch. Более того, Fortnite — одна из немногих кроссплатформенных игр, и, вероятно, потому она единственная такая успешная — более 250 миллионов человек играет только в основной режим Battle Royale.