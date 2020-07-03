Согласно официальной статистике на пятницу, 3 июля, в России зафиксированы 6 718 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 667 883, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки по выздоровлению выписаны 8 915 человек, всего 437 893 россиянина успешно преодолели болезнь. 9 859 пациентов скончались, за последние 24 часа зафиксировано 176 летальных случаев. У 220 131 россиян болезнь находится в активной стадии.

Москва возглавляет список инфицированных регионов. За сутки в столице выявлены 659 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе 223 530 зараженных. В Московской области добавились 298 пациентов, общее число инфицированных — 58 491. В Санкт-Петербурге — 263 новых пациентов, всего заражены 24 990 человек.