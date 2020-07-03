Действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев сообщил, что уже завершил постановку программ на новый сезон.

В роли хореографа выступил Денис Лунин. Короткую программу успели поставить еще до введения режима самоизоляции, произвольную — во время предсезонного сбора в Новогорске.

«Новая короткая отличается от той, что была у меня в прошлом сезоне. Это уже другой уровень, работать над ней было интересно», – сказал Мозалев, слова которого приводит Golden Skate.

Фигурист не захотел оглашать музыку для новых постановок — она останется в секрете до первых стартов.

Напомним, весной Мозалев завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира. Ранее его тренер Кирилл Давыденко сообщал, что в сезоне-2020/21 фигурист перейдет на взрослый уровень.