Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов высказался о системе видеоповторов (VAR).

Рассказов отметил, что смотрит матчи английского и немецкого чемпионатов, в которых VAR помогает арбитрам принимать верные решения. По его мнению, их системы определения гола понятны, несмотря на то, что полностью исключить ошибки невозможно.

«Бывает, даже повторы не дают чёткого ответа. И поэтому моя изначальная позиция относительно VAR не изменилась: мне кажется, таких систем в футболе быть не должно. Роковые ошибки судей — такая же часть игры, такая же история этого вида спорта», — заявил Рассказов, слова которого приводит сайт «Спартака».

По его мнению, ключевым минусом видеоповторов являются затяжные паузы, которые нарушают темп игры.

«Минута, две — и всё успокаивается, темп необходимо восстанавливать. Футбол — не хоккей, где интенсивность действий запредельная», — сказал Рассказов.