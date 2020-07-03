Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч «Локомотив» — «Сочи» в 26-м туре чемпионата России.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев и Алексей Ширяев. Резервным судьей назначен Артур Фёдоров; арбитр на VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Владимир Енютин.

Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Если «Локомотив» потеряет очки, а «Зенит» на следующий день обыграет «Краснодар», то догнать петербуржцев в таблице станет невозможно.