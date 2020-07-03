«Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром» в 26-м туре чемпионата России по футболу, обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Как сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых», они одержали 23 победы в 32 играх, на которых работал Карасев. Еще восемь матчей завершились вничью, два раза «Зенит» проиграл. В апреле 2019-го года Карасёв обслуживал матч петербуржцев с «Краснодаром», тогда победа вновь осталась за «Зенитом».

Последний раз арбитр работал на игре «Зенита» в октябре 2019-го года, подопечные Сергея Семака разгромили «Ростов» со счетом 6:1.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состится 5 июля, начало — в 20:30 по московскому времени.