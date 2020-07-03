Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном отъезде нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в Европу.

Он отметил, что в «Зените» у Азмуна образовалась интересная связка с Артемом Дзюбой: форварды хорошо дополняют друг друга и играют результативно. При этом оба могут сыграть хорошо как внизу, так и на втором этаж.

«Будет очень досадно, если Сердар покинет наш чемпионат. Наверное, Азмуну было бы полезно попробовать себя еще где-то. Но, по моим ощущениям, ему вполне комфортно в Питере. Переезжать в другую среду для парня такого склада непросто», — сказал Непомнящий, слова которого приводит «Спорт уик-энд».

По мнению специалиста, Азмуну было бы комфортно в Турции, но в европейском чемпионате ему может быть тяжело.

Напомним, интерес к иранскому форварду проявляли «Наполи», «Милан» и «Арсенал».