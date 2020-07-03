Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о игре «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

«Что касается «Спартака», то Тедеско пока не знает, что делать со своей атакующей линией. В двух матчах у него были две разные линии атаки. Перебор нападающих есть, но почему-то Тедеско не может определиться, кто у него основной», — заявил Мостовой, слова которого приводит «Матч ТВ».

По мнению Мостового, Зелимхан Бакаев играет не на своей позиции: он интересен около штрафной, а сейчас вынужден смещаться в середину поля.

Напомним, в субботу, 4 июля, «Спартак» на своем поле примет «Тамбов» в 26-м туре чемпионата России. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.