В розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА сезона-2021/21 будет принимать участие только один российский клуб. «Нижний Новгород» стал единственным, кто будет представлять страну.

Заявку на участие в турнире также подавала пермская «Парма», однако ФИБА её не удовлетворила.

???? Here are the 28 clubs already in the #BasketballCL Regular Season! — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 3, 2020

Прямую путевку в регулярный чемпионат получили 28 клубов. Ещё четыре команды попадут в основную сетку через квалификацию. Все участники будут разделены на четыре группы — по восемь клубов в каждой. Регулярный чемпионат стартует 13 октября, жеребьевка квалификации и дальнейшей турнирной сетки запланирована на 15 июля.

Напомним, минувший сезон Лиги чемпионов ФИБА не был доигран в связи с пандемией коронавируса. «Нижний Новгород» дошёл до плей-офф турнира, но не успел выявить сильнейшего в паре с французским «Дижоном».