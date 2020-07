В розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА сезона-2021/21 будет принимать участие только один российский клуб. «Нижний Новгород» стал единственным, кто будет представлять страну.

Заявку на участие в турнире также подавала пермская «Парма», однако ФИБА её не удовлетворила.

???? Here are the 28 clubs already in the #BasketballCL Regular Season!

— Basketball Champions League (@BasketballCL) July 3, 2020