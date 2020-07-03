Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики.

У себя в телеграм-канале Канделаки отметила, что ВФЛА не выплатила World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов, что сулит серьезные последствия — удвоение суммы штрафа и лишение российских спортсменов нейтрального статуса.

«Вся ситуация в нашей лёгкой атлетике в последние годы – это катастрофа, позор и рукотворное унижение собственных чистых атлетов», — написала Канделаки.

Она подчеркнула, что Мария Ласицкене, мировой лидер по прыжкам в высоту, пыталась спасти ситуацию, но на самом деле это дикость — подобными делами должны заниматься руководители, а не спортсмены.

«Спортсмен и так всю свою жизнь кладёт на алтарь бесконечных тренировок, зарабатывая славу для своей страны», — добавила Канделаки.

Напомним, российская сторона должна была перечислить на счет WA транш в размере 5 миллионов долларов — это обязательная часть штрафа, которую следовало погасить до 1 июля.