Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сообщил, что рассматривает переход в «Мерседес» одним из вариантов продолжения карьеры после ухода из нынешней команды.

«У «Мерседеса» лучший болид в пелотоне. В определенной степени это гарантия того, что каждый гонщик за его рулём сможет выиграть. Я не знаю, каковы планы «Мерседеса» и не буду спешить. Посмотрим, что принесут нам первые гонки», — сказал Феттель, слова которого приводит GrandPX.

Напомним, сезон-2020 станет для Феттеля последним за «Феррари». Сторонам не удалось достичь договоренности о новом контракте, поэтому они расстанутся по обоюдному решению. На данный момент Феттеля не устраивает его положение в команде. «Феррари» уже объявила, что место Себастьяна в следующем сезоне займет Карлос Сайнс.