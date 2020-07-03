Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов итальянской «Фиорентины». Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, клубу предложили подписать контракт с российским игроком.

Журналист утверждает, что в услугах Миранчука заинтересованы сразу несколько итальянских клубов, «Фиорентина» — один из них.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Милан» вернулся к рассмотрению варианта с приобретением россиянина, которого хотел подписать еще прошлой зимой. Также интерес к полузащитнику проявляли два испанских клуба.

В нынешнем сезоне Миранчук отыграл 22 матча чемпионата России, стал автором девяти забитых мячей и отдал пять результативных передач.