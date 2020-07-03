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  • 13:54,  3 июля 2020
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Футбол
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Комбаров о «Спартаке» Тедеско: Мне не совсем нравятся такие перестроения

Комбаров о &#171;Спартаке&#187; Тедеско: Мне не совсем нравятся такие перестроения
Дмитрий Комбаров. Фото: "Инстаграм" футболиста

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», оценил игру красно-белых под руководством Доменико Тедеско.

По мнению Комбарова, тренер и руководство клуба отталкиваются от подбора футболистов и текущего положения дел.

«Как болельщику, который мыслит категориями «спартаковский футбол» и «спартаковский дух», мне не совсем нравятся такие перестроения. Ведь «Спартак» всегда был атакующей командой, у него всегда было преимущество во владении мячом», — сказал Комбаров, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист подчеркнул, что красно-белым неприемлемо играть в пять защитников, делать много длинных передач и ждать соперника у своей штрафной.

Напомним, в субботу, 4 июля, «Спартак» на своем поле примет «Тамбов» в 26-м туре чемпионата России. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

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