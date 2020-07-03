Комбаров о «Спартаке» Тедеско: Мне не совсем нравятся такие перестроения

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», оценил игру красно-белых под руководством Доменико Тедеско.

По мнению Комбарова, тренер и руководство клуба отталкиваются от подбора футболистов и текущего положения дел.

«Как болельщику, который мыслит категориями «спартаковский футбол» и «спартаковский дух», мне не совсем нравятся такие перестроения. Ведь «Спартак» всегда был атакующей командой, у него всегда было преимущество во владении мячом», — сказал Комбаров, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист подчеркнул, что красно-белым неприемлемо играть в пять защитников, делать много длинных передач и ждать соперника у своей штрафной.