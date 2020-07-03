Известный хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой тренироваться в ЦСКА у Елены Буяновой, пока не откроют границы.

Авербух подчеркнул, что решение является временным, и Медведева вернется в Канаду, когда это станет возможно.

«Но, конечно, Буянова очень сильный тренер и специалист высокого уровня. Женя и в прошлом году много времени проводила в ЦСКА. Елена помогала ей, это уже понятная история для того и другого спортсмена. В данной ситуации это оптимальное и правильное решение», — сказал Авербух, слова которого приводит Sport24.

В конце июня стало известно, что Медведева вернулась в Россию из Японии и сдала тесты на коронавирус. Они дали отрицательный результат, спортсменка находится на карантине.