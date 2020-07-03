Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте объявила московский ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

СКА и «Ак Барс» разделили второе место, так как имеют одинаковые показатели по основным статистическим параметрам. Третье место досталось московскому «Динамо».

Определение призеров турнира проходило в соответствии с установленным порядком: учитывался принцип справедливости, результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф и все доступные статистические данные.

Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина-2020 был приостановлен после первого раунда. Изначально планировалось, что сезон будет возобновлен, затем руководство лиги приняло решение о его досрочном завершении.