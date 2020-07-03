В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии. Лучший результат продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник Валттери Боттас, третьим — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал с 19-м временем, его партнер по команде Пьер Гасли показал 16-й результат. По ходу заездов француза развернуло в последнем повороте.

Напомним, вторая свободная практика также состоится сегодня, 3 июля, в 16:00. Третья тренировка и квалификация пройдут в субботу, гонка запланирована на воскресенье.