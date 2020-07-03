Футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.

57-летний отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в одной из клиник Москвы из-за осложнений после коронавируса.

«Ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов — преданный болельщик «Спартака», отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Выражаем соболезнования родным и близким Абдулманапа», — гласит сообщение «красно-белых» в «Твиттере».

Нурмагомедов-старший находился в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Абдулманап перенес инфаркт и находился в коме, а также был подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.