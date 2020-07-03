Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил.

«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти. Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, ещё соберутся люди», — заявил глава села Ильяс Хазиев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Нурмагомедов-старший ушел из жизни в возрасте 57 лет в одной из московских клиник. Он находился в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Абдулманап перенес инфаркт и находился в коме, а также был подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.