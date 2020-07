View this post on Instagram

За мои 29 лет в моей жизни было достаточно много переломных моментов.Я переоценивала свой мир,людей,ситуации и внутренний посыл.То что со мной произошло пару дней назад,конечно для меня внутренне все изменило.Я просто счастлива что со мной мое тело,моя внешность,мой разум,моя жизнь!Я вообще не особо люблю делиться переживаниями в социальных сетях,но на порыве страха и впоследствие чувства счастья что все обошлось,я показала не самый приятный кусок своей жизни и чуть даже пожалела о таком порыве)Я просто хочу сказать,еще раз спасибо всем за беспокойство и поддержку???????? Сейчас со мной все хорошо и рядом близкие люди❤️????????А главное моя таблеточка-пончик????????????????