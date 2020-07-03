Супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина Дарья рассказала о происшествии, которое случилось с ней накануне.

«То, что со мной произошло пару дней назад, конечно, для меня внутренне все изменило. Я просто счастлива, что со мной мое тело, моя внешность, мой разум, моя жизнь!» — написала девушка в «Инстаграме».

Ранее она опубликовала фото под капельницей, сопроводив его подписью «Мой самый страшный день». Позже Дарья сообщила, что всё уже позади, однако так и не рассказала, что произошло.

Девушка написала, что не очень любит делиться переживаниями в социальных сетях и даже пожалела, что показала не самую приятную часть своей жизни.

«Я просто хочу сказать: еще раз спасибо всем за беспокойство и поддержку. Сейчас со мной все хорошо и рядом близкие люди. А главное, моя таблеточка-пончик», — написала Дарья.