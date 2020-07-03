Супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина Дарья рассказала о происшествии, которое случилось с ней накануне.
«То, что со мной произошло пару дней назад, конечно, для меня внутренне все изменило. Я просто счастлива, что со мной мое тело, моя внешность, мой разум, моя жизнь!» — написала девушка в «Инстаграме».
Ранее она опубликовала фото под капельницей, сопроводив его подписью «Мой самый страшный день». Позже Дарья сообщила, что всё уже позади, однако так и не рассказала, что произошло.
Девушка написала, что не очень любит делиться переживаниями в социальных сетях и даже пожалела, что показала не самую приятную часть своей жизни.
«Я просто хочу сказать: еще раз спасибо всем за беспокойство и поддержку. Сейчас со мной все хорошо и рядом близкие люди. А главное, моя таблеточка-пончик», — написала Дарья.
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За мои 29 лет в моей жизни было достаточно много переломных моментов.Я переоценивала свой мир,людей,ситуации и внутренний посыл.То что со мной произошло пару дней назад,конечно для меня внутренне все изменило.Я просто счастлива что со мной мое тело,моя внешность,мой разум,моя жизнь!Я вообще не особо люблю делиться переживаниями в социальных сетях,но на порыве страха и впоследствие чувства счастья что все обошлось,я показала не самый приятный кусок своей жизни и чуть даже пожалела о таком порыве)Я просто хочу сказать,еще раз спасибо всем за беспокойство и поддержку???????? Сейчас со мной все хорошо и рядом близкие люди❤️????????А главное моя таблеточка-пончик????????????????
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