Сборная России по футболу выразила соболезнования действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, отец которого скончался от коронавируса.
«Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова», — гласит сообщение команды в «Твиттере».
Выражаем глубокие соболезнования семье @TeamKhabib.
— Сборная России (@TeamRussia) July 3, 2020
Напомним, Нурмагомедов-старший ушел из жизни в возрасте 57 лет в одной из московских клиник. Он находился в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Абдулманап перенес инфаркт и находился в коме, а также был подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в родном селе в Дагестане.
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