Сборная России по футболу выразила соболезнования действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, отец которого скончался от коронавируса.

«Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова», — гласит сообщение команды в «Твиттере».

Выражаем глубокие соболезнования семье @TeamKhabib. — Сборная России (@TeamRussia) July 3, 2020

Напомним, Нурмагомедов-старший ушел из жизни в возрасте 57 лет в одной из московских клиник. Он находился в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Абдулманап перенес инфаркт и находился в коме, а также был подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в родном селе в Дагестане.