Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян отреагировал на новость о кончине Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Соболезнования Хабибу. Ушёл великий человек. Все говорили, что он идёт на поправку, а тут такая новость. Очень неожиданно», — заявил Вартанян, слова которого приводит «Чемпионат».

Боец подчеркнул, что тренировался у Абдулманапа и всегда будет вспоминать его добрым словом. Вартанян охарактеризовал Нурмагомедова-старшего как волевого тренера, у которого всегда всё шло по плану.

«Его любимая фраза была — «добавили». Каким он был тренером, таким же был и человеком. Очень грустная новость», — сказал Вартанян.

Напомним, Нурмагомедов-старший ушел из жизни в возрасте 57 лет в одной из московских клиник. Он находился в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Абдулманап перенес инфаркт и находился в коме, а также был подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.