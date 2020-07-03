Мужская сборная России по биатлону начала предсезонный сбор в Рыбинске (Ярославская область). Со 2 июля спортсмены находятся на лыжной базе «Дёмино», они уже протестированы на коронавиурс.

«Вчера команда заехала, сегодня приступила к тренировочным мероприятиям», – цитирует ТАСС представителя сборной.

По информации источника, на сборе отсутствуют Александр Логинов и Евгений Гараничев, которые пока готовятся по индивидуальным планам. Биатлонисты еще не получили доступ к винтовкам, которые хранятся в Тюмени.

Кроме того, на самоподготовке останутся Карим Халили и Матвей Елисеев.

Сбор в Рыбинске завершится 22 июля.